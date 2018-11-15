В кировской УФАС объяснили ситуацию с отменой закупки автобусов

СЕГОДНЯ 14:10 2018-11-15T14:45:19+03:00

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Новость об отмене запроса кировского АТП на аренду (лизинг) 30 автобусов разлетелась по СМИ 13 ноября. В тот день УФАС не дали разъяснений, почему так произошло.

- По мнению комиссии УФАС, сведения о характеристиках транспорта, которые заявили в АТП, чрезмерно сузили круг возможных исполнителей закупки, - пояснили сегодня в управлении. - Также при описании объекта закупки был нарушен Федеральный закон «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». По закону, заказчик, если указывает конкретные товарные знаки (например, марка двигателя), обязан добавить слова «или их эквивалент».

Иными словами, антимонопольщикам «не понравилось», что под техзадание АТП подходят только автобусы МАЗ-206086, что исключает конкуренцию при проведении торгов.