2018-11-15T15:08:14+03:00
Общество

Киров вошел в топ-10 городов России с худшими дорогами

40% жителей поставили «неуд» качеству местного дорожного полотна
Александр ЧАРУШИН
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Лишь 1% кировчан дал городским дорогам высшую оценкуЛишь 1% кировчан дал городским дорогам высшую оценкуФото: Екатерина ПЕРЕТЯГИНА
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Эксперты портала SuperJob рассказали о состоянии дорог в 37 городах России с населением свыше 500 тысяч человек. В каждом из городов был проведен социологический опрос: у 500 местных жителей попросили дать оценку качества дорожного полотна. Вариантов ответа было четыре: «отличное», «хорошее», «удовлетворительное» и «неудовлетворительное».

Лишь 1% кировчан дал городским дорогам высшую оценку. 8% респондентов заявили о том, что дороги у нас «хорошие». Оценку «удовлетворительно» дал 51% опрошенных, а 40% кировчан поставили дорогам «неуд». Средний балл, таким образом, не дотянул даже до тройки и составил 2,7.

По этому показателю Киров оказался в десятке худших городов России по качеству дорог и, более того, занял в этом списке пятое место. Чуть хуже, чем в Кирове, дороги оценили только жители Иркутска, Саратова, Рязани и Владивостока.

Безоговорочным лидером рейтинга со средней оценкой 4,25 стала Тюмень. В тройку лидеров по качеству дорог также вошли Набережные Челны и Москва.

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