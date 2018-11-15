Кража куртки из магазина в Кирове попала на запись видеокамер

СЕГОДНЯ 12:38 2018-11-15T12:38:45+03:00

Подозреваемой на вид около 30 лет

Изменить размер текста: A A

Кировская полиция разыскивает женщину, причастную к краже одежды из магазина. На днях неустановленная кировчанка вынесла из торгового помещения куртку стоимостью 10 000 рублей. ЧП попало на запись видеокамер. На данный момент личность воровки установить не удалось.

Кировчанка украла куртку стоимостью 10 тысяч рублей.Видео: УМВД России по Кировской области

- Подозреваемой на вид около 30 лет, - сообщает пресс-служба УМВД России по Кировской области. - Женщина среднего телосложения, ростом около 160-165 сантиметров, у нее светлые волосы средней длины. Кировчанка была одета в розовую куртку с капюшоном, черные штаны и белые кроссовки, при себе у нее была сумка темного цвета.

Отметим, что уголовное дело заведено по ст. 158 УК РФ «Кража».

ВАЖНО

566-020, 8-982-382-38-60, 02 или 102 (с мобильных телефонов) - сообщите в полицию любую известную вам информацию о личности разыскиваемой женщины.