2018-11-15T12:06:13+03:00
Недвижимость

Кировскую УК оштрафовали на 125 тысяч рублей за нарушения в работе

Жильцы сами пожаловались в прокуратуру на компанию
Александр ЧАРУШИН
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Мировой судья решил наказать коммунальщиков рублемМировой судья решил наказать коммунальщиков рублемФото: Михаил ФРОЛОВ
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Кировское МУП «Центральная коммунальная служба» наказали за невыполнение работ по содержанию жилых домов в Нововятске. Компания должна была полностью обеспечивать эксплуатацию имущества в домах № 12 и № 14 станции Поздино, однако не делала этого. Коммунальщики в феврале-августе 2018 года не очищали канализацию в домах, не ремонтировали электрическую проводку и плохо прибирали дворы.

- Против «Центральной коммунальной службы» завели протокол по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ «Нарушение деятельности по управлению многоквартирными домами», - сообщает прокуратура Кировской области. - Мировой судья наказал компанию штрафом в размере 125 тысяч рублей.

Куда можно пожаловаться на работу УК?

1. В Государственную жилищную инспекцию Кировской области. Г. Киров, ул. Дерендяева, 23. Тел.: 32-05-88

2. В районную прокуратуру.

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