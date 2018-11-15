В Лальске пьяный мужчина сообщил о заложенной в доме бомбе

СЕГОДНЯ 10:40 2018-11-15T11:53:54+03:00

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Во вторник, 13 ноября, в полицию Лузского района обратился местный житель. Мужчина сообщил, что в поселке Лальск, в одном из жилых домов, заложена бомба. Об этом рассказали в УМВД по Кировской области.

- Дежурная часть организовала проверку, однако бобмы по указанному адресу не обнаружила, - уточнили в ведомстве. - Сотрудники полиции начали поиск позвонившего.

В итоге лжетеррориста нашли. Им оказался 35-летний местный житель. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Житель Лальска может получить штраф до 500 тысяч рублей или отправиться на обязательные работы на срок до трех лет.