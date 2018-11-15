На выезде с парковки у «Jam Молла» иномарка сбила подростка
Вчера в центре Кирова иномарка сбила 17-летнюю девушку. ЧП произошло в 12.00 часов дня у дома на ул. Горького, 5. По предварительным данным, авария случилась в тот момент, когда 51-летний водитель машины «Фольксваген Туарег» заезжал на парковку около ТЦ «Jam Молл». Мужчина не убедился в безопасности маневра и сбил подростка, которая переходила дорогу, ведущую на парковку.
- Водитель не пропустил девушку и наехал на нее, - сообщает УГИБДД УМВД России по Кировской области. - В итоге пешеход получил травмы. К счастью, они оказались не столь серьезными и госпитализация не потребовалась.
Отметим, что в момент аварии 51-летний водитель иномарки был трезв. Все остальные детали ЧП устанавливают автоинспекторы.