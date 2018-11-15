2018-11-15T10:57:45+03:00
Происшествия

На трассе в Стрижах ночью произошла погоня со стрельбой

По предварительным данным, 37-летний лихач был пьян
Александр ЧАРУШИН
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Два патрона полицейские выпустили прямо в колеса иномаркиДва патрона полицейские выпустили прямо в колеса иномаркиФото: Иван ВИСЛОВ
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Вчера, 14 ноября, в Оричевском районе погоня за автомобилем БМВ закончилась стрельбой из табельного оружия. ЧП произошло около 22.00 часов на трассе у поселка Стрижи. Все началось с попытки полицейских остановить иномарку для проверки, однако водитель БМВ попытался уехать с места на полной скорости. Патруль начал преследование автомобиля и потребовал остановиться.

- Водитель «прижался» к обочине, однако, когда инспектор ДПС подошел к машине, он вновь нажал на газ и попытался скрыться, - сообщает пресс-служба УМВД России по Кировской области. - В итоге полицейским пришлось трижды выстрелить из табельного оружия: один раз в воздух, еще два - по колесам автомобиля. За рулем БМВ оказался 37-летний бизнесмен, имевший признаки алкогольного опьянения. Мужчина в ходе погони не пострадал.

Отметим, что водителя иномарки ранее уже лишали прав за пьяную езду. Сейчас специалисты проверяют все детали этого ЧП. Против 37-летнего кировчанина могут завести дело по ст. 264.1 УК РФ «Нарушение правил движения лицом, подвергнутым административному наказанию».

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