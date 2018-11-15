На кировских дорогах сделают ремонт за 15 миллионов

СЕГОДНЯ 09:32 2018-11-15T10:19:53+03:00

Изменить размер текста: A A

В конце ноября выберут подрядчиков для проведения ямочного ремонта на некоторых улицах города. Планируется «залатать дыры» как минимум на десяти отрезках дорожного покрытия. Для этого из городского бюджета выделили 15 миллионов рублей.

- Уже есть список участков, на которых точно будут проведены работы, - рассказали в дирекции дорожного хозяйства. - Перечень составлен с учетом пожеланий кировчан, результатов обследования дорожной сети специалистами и требованиями ГИБДД.

Как заявили в администрации, минусовые температуры не помешают сделать ремонт, так как для этого будет использоваться особая технология укладки литого асфальтобетона.

Работы проведут на улицах Потребкооперации, Щорса (перекресток с Грибоедова), Малой Московской, Спасской, Волкова и Сормовской. Если администрации удастся сэкономить, то ямки «закопают» и в других местах.