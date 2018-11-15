Из-за непотушенной сигареты кировчанин получил ожоги 75% тела

СЕГОДНЯ 09:15 2018-11-15T09:27:21+03:00

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Вчера, 14 ноября, в Кирове горела квартира в доме по ул. Володарского, 55. ЧП произошло около 18.55 часов. Предполагаемой причиной пожара стала неосторожность хозяина квартиры при курении. В итоге огонь повредил лишь диван, однако серьезные травмы получил сам жилец: у мужчины зафиксированы ожоги четвертой степени.

- 64-летний хозяин квартиры получил ожоги лица, головы, шеи, груди, живота, спины, рук и бедра, - сообщает ОНДПР по городу Кирову. - В общей сложности от огня пострадало 75% его тела, к тому же потерпевший успел отравиться угарным газом. Мужчину срочно госпитализировали в травматологическую больницу. Из-за пожара пришлось эвакуировать еще 11 жильцов. Ущерб от ЧП оценивается в две тысячи рублей.

Отметим, что с огнем боролись восемь спасателей. На полную ликвидацию последствий ЧП в квартире им понадобилось всего 11 минут.