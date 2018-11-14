2018-11-14T19:13:18+03:00
Общество

Жительница Кировской области родила ребенка в заброшенном доме

Волонтеры и врачи уже оказали помощь женщине и малышке
Анна КРЮКОВА
Поделиться:
Ребенок чувствует себя хорошо. Фото: vk.com/volkowaanastasiaРебенок чувствует себя хорошо. Фото: vk.com/volkowaanastasia
Изменить размер текста:

Жительница Кировской области родила ребенка в заброшенном доме в Дзержинске. Женщина оказалась в чужом городе после того, как сбежала от пьющего мужа. Об этом на своей странице в соцсетях местный волонтер Анастасия Волкова.

- В Кировской области у нее был муж-пьяница, который ее бил, - пояснила Анастасия. - Однажды, защищаясь, она нанесла ему увечья, за которые женщину посадили.

В итоге, жительница Кировской области три года провела в тюрьме. После выхода на свободу она снова стала жить с мужем и забеременела. Однако его поведение не изменилось. Тогда женщина приняла решение уехать и оказалась в Дзержинске. Здесь ей пришлось бомжевать и рожать ребенка в заброшенном здании. К счастью, об этой истории вовремя узнали волонтеры. Они приютили маму с малышкой, снабдили одеждой и едой. Сейчас женщине пытаются восстановить документы.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Ростелеком» представил единую платформу сервисов кибербезопасности
Добраться до манежа в Вересниках можно на автобусе № 10
За загрязнение воздуха в Кирове автобус штрафуют на 500 рублей
В Омутнинске заключенную осудят за нападение на сотрудницу колонии
В Кирове закрыли «фирму-однодневку»
Кировский творог признали одним из самых качественных в России
В Кирове после драки в баре погиб 37-летний мужчина
Жителей северных районов Кировской области ждет снегопад
Дендропарк приведут в порядок к следующей весне
Слесарь-сантехник из Песковки отправится в колонию на 7,5 года
В Кирове раздавили тонну перца, груш, яблок и салата
Под Кировом пожар в доме тушили 26 человек
Польское кино вернется на экраны Кирова
Кировскую Росгвардию проверил генерал-полковник Сергей Ченчик
«Кировчанку» отправили на «штраф-стоянку»
Пьяный чепчанин поехал на «Ниве» за картошкой и попался полиции
В Кировской области двое депутатов лишились кресел за сокрытие доходов
В Нижнеивкино разыскивают 80-летнюю женщину
За сутки под колесами авто оказались трое кировчан, среди них был ребенок
В ВятГУ пройдет курс «Фондовый рынок: взгляд изнутри. Кировская область»
«Вятка» пробилась в финал Высшей лиги КВН