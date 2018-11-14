СЕГОДНЯ 19:13 2018-11-14T19:13:18+03:00

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Жительница Кировской области родила ребенка в заброшенном доме в Дзержинске. Женщина оказалась в чужом городе после того, как сбежала от пьющего мужа. Об этом на своей странице в соцсетях местный волонтер Анастасия Волкова.

- В Кировской области у нее был муж-пьяница, который ее бил, - пояснила Анастасия. - Однажды, защищаясь, она нанесла ему увечья, за которые женщину посадили.

В итоге, жительница Кировской области три года провела в тюрьме. После выхода на свободу она снова стала жить с мужем и забеременела. Однако его поведение не изменилось. Тогда женщина приняла решение уехать и оказалась в Дзержинске. Здесь ей пришлось бомжевать и рожать ребенка в заброшенном здании. К счастью, об этой истории вовремя узнали волонтеры. Они приютили маму с малышкой, снабдили одеждой и едой. Сейчас женщине пытаются восстановить документы.