Добраться до манежа в Вересниках можно на автобусе № 10

СЕГОДНЯ 16:21 2018-11-14T17:30:59+03:00

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С 14 ноября маршрут автобуса № 10 изменен. Теперь он будет заезжать на Средний переулок, 15. Как уточнили в городской администрации, это связано с открытием спорткомплекса в Вересниках.

- Двигаясь в сторону конечной остановки «Улица Лесозаводская», автобус свернет к манежу, где оборудован остановочный комплекс с заездным карманом, - уточнили в департаменте городского хозяйства. - После посадки пассажиров автобус продолжит движение к конечной остановке, откуда после короткого ожидания (1-2 минуты) отправится в обратном направлении.

Заметим, что заезд автобуса к манежу возможен только при его движении в сторону остановки «Улица Лесозаводская». В обратном направлении автобус к спорткомплексу не идет.

- Соответственно, пассажиры, зашедшие в автобус на остановке у манежа, едут «по кольцу» до нужной им остановки, - добавили в департаменте.