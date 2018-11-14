2018-11-14T16:31:52+03:00
Общество

За загрязнение воздуха в Кирове автобус штрафуют на 500 рублей

Специалисты Министерства экологии с 15 мая проверили 184 автобуса
Алена ЗАЙЦЕВА
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Почти половина автобусов в Кирове загрязняет воздух выхлопными газамиПочти половина автобусов в Кирове загрязняет воздух выхлопными газамиФото: Елизавета Захарова
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Год назад в областном центре проверили 134 автобуса. Из них в 70 при работе выбросы вредных веществ в выхлопных газах превышают предельно допустимые нормы. В этом году статистика примерно такая же: с 15 мая по 6 ноября специалисты Министерства экологии проверили 184 автобуса. Из них 82 загрязняют воздух выше нормы.

Итог - все «попавшиеся» автобусы обложили штрафом на общую сумму в 41 тысячу рублей: по 500 рублей за каждого.

- Дымность отработавших газов измеряли прибором МЕТА-01МП (ГОСТ Р 52160-2003). Исследованию подлежали автомашины с дизельными и турбодизельными моторами, - поясняют в пресс-центре правительства Кировской области.

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