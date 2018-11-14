2018-11-14T16:28:55+03:00
Общество

В Кирове закрыли «фирму-однодневку»

Организацию вычислили по отчетам в налоговую
Евгений ДЕМИХОВ
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Когда организатора подставной фирмы вычислят, его ждет судКогда организатора подставной фирмы вычислят, его ждет судФото: Алексей БУЛАТОВ
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Прокуратура Кирова проверила организации города и вычислила «фирму-однодневку». Неизвестный зарегистрировал ее в 2018 году через подставное лицо.

- В налоговые органы были предоставлены данные, что повлекло к внесению в единый государственный реестр ложных сведений, - объяснили в прокуратуре по Кировской области. - Однако вскоре стало известно, что организация не ведет предпринимательской деятельности. Этот факт привлек внимание налоговых органов и прокуратуры.

В ходе проверок сотрудники прокуратуры выяснили, что фирма была нужна организатору для участия в альтернативной схеме обналичивания денежных средств, а попросту - в отмывании.

Прокуратура направила материалы в следком, где было заведено уголовное дело по ч. 1 ст. 173.1 УК РФ «Незаконное образование юридического лица».

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