Кировский творог признали одним из самых качественных в России

СЕГОДНЯ 14:43 2018-11-14T14:54:02+03:00

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Решение о присвоении государственного Знака качества творогу, произведенному в Кировской области, принято экспертами Роскачества.

- По результатам лабораторных испытаний товар имеет идеальный состав, обладает хорошими органолептическими свойствами, сделан из качественного свежего молока. В ходе лабораторных испытаний не обнаружено микробиологических отклонений, а также искусственных добавок, - сообщает сайт Роскачества. - В твороге содержится повышенное количество полезных молочнокислых бактерий, в нем отсутствуют искусственные добавки, а также не выявлено даже следов антибиотиков.

Всего в исследование вошли 73 торговые марки творога, которые занимают более 70% рынка. Творог Вожгальского маслосырзавода вошел в ТОП-7 лучших в стране.