Жителей северных районов Кировской области ждет снегопад

СЕГОДНЯ 13:21 2018-11-14T13:21:22+03:00

На этой неделе в Киров придет оттепель Фото: Алена ЗАЙЦЕВА

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В Кирове климатическая зима началась с прошлой недели – антициклон принес в регион значительное похолодание. Ночью температура опускается до -10-13 градусов. Пик холодов пришелся на воскресенье 11 ноября.

- В ночь на понедельник в Вятских Полянах было зафиксировано самое высокое значение атмосферного давления в регионе — 782 мм.рт.ст, - сообщает группа «Любительская метеорология в Кирове». - Кроме того, этот день оказался еще и самым холодным в этом сезоне: ранним утром по области было от -12 до -15 °С, а в Белой Холунице похолодало до -17 °С.

Так как зима наступила, а снега еще нет, то на дорогах замерзла пыль. И при порывах ветра она понимается вверх.

Во второй половине недели ожидается разрушение антициклона, - сообщают метеорологи-любители. - Осадки в виде снега начнутся в северо-западных районах области с позднего вечера сегодняшнего дня, 13 ноября. В среду и четверг снегопады на севере региона продолжатся.

ПРОГНОЗ НА НЕДЕЛЮ

В среду, 14 ноября ожидается переменная облачность. Ночью кратковременный снег в северо-западных районах области, днем кратковременный снег в северо-западных и северных районах. Ветер юго-западный 4-9 м/с, местами порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью -7…-12 °C, днем -1…-6 °C. На дорогах местами гололедица.

ВАЖНО! С учетом ветра эффективная (ощущаемая) температура со среды по пятницу (14 — 16 ноября) будет ниже фактических показаний примерно на 5 градусов. Одевайтесь теплее!

В четверг, 15 ноября облачно с прояснениями. Ночью и днем кратковременный снег в северо-западных, северных и северо-восточных районах области. Ветер юго-западный 4-9 м/с, местами порывы 12 м/с. Температура воздуха ночью -2…-7 °C, днем -1…-6 °C. На дорогах местами гололедица.

В пятницу, 16 ноября облачно с прояснениями. Ночью и днем кратковременный снег в большинстве районах области. Ветер юго-западный 6-11 м/с, местами порывы 16 м/с. Температура воздуха ночью -2…-7 °C, днем +1…-4 °C. На дорогах местами гололедица.

ВАЖНО

По предварительным прогнозам, с вечера пятницы Кировскую область начнут атаковать циклоны. Первый циклон будет смещаться через Ненецкий автономный округ в сторону Северного Урала и «зацепит» нас теплым фронтом, в зоне которого пройдут осадки в смешанной фазе: снег, мокрый снег, переохлажденный дождь.

Следом за ним уже в субботу, 17 ноября с Архангельской области стремительно начнет смещаться активный «ныряющий» циклон, который принесет вторую более сильную порцию осадков в смешанной фазе. При этом в некоторых районах области в результате прохождения переохлажденного дождя может сформироваться гололед на дорогах, деревьях, проводах и прочих конструкциях. Также возможно налипание мокрого снега. Днем на северо-западе региона потеплеет до +2 °C, а на юге температура не поднимется выше0 °C. В воскресенье снегопады продолжатся, но уже с меньшей интенсивностью.

Прогноз на выходные требует уточнения из-за неопределенности траектории прохождения циклонов и их интенсивности.

КСТАТИ

В целом за неделю ожидаемая температура воздуха на юге области на 1°С ниже нормы, на севере – на 1°С выше нормы.

Существенные осадки ожидаются только на севере области, на остальной территории прогнозируемая сумма осадков от 10% до 40% от нормы – т.е. в некоторых районах их может не быть вовсе. В Кирове формирование снежного покрова ожидается не ранее 17 ноября.