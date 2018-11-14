Дендропарк приведут в порядок к следующей весне

СЕГОДНЯ 13:15 2018-11-14T13:24:34+03:00

К середине ноября в Дендропарке появятся два пешеходных мостика. Фото: facebook.com/SocialKirov/

Изменить размер текста: A A

Дендропарк по праву считается одним из самых любимых мест прогулок кировчан. Правда, долгие годы этот оазис природы был без хозяина. В результате парк, которому, к слову, присвоен статус памятника природы регионального значения пришел в упадочное состояние. В этом году исправить ситуацию взялась компания «Железно»: в сентябре гендиректор Юрий Захаров объявил о старте работ по благоустройству. Привести прогулочное место в порядок обещали к середине октября, но погода внесла свои коррективы и сроки пришлось перенести.

В Дендропарке решили обустроить пешеходную зону и лыжную трассу, установить опоры наружного освещения протяженностью около 3 км, установить скамейки и урны, а также мостовые переходы. На эти цели компания потратит 5, 7 миллиона рублей.

В конце сентября начались работы по прокладке линии освещения и монтаж опор. Установлены сваи, проложен кабель, закончены работы по монтажу опор освещения

К середине ноября планируется установить два пешеходных мостика через овраги. По данным пресс-службы социального блока, конструкции уже изготовлены.

Работы ведуться под пристальным вниманием членов правительства. Так, зампред правительства Дмитрий Курдюмов, оценил ход проделанных работ.

– Начало положено. Много лет Дендропарк не благоустраивался, а это не просто место отдыха, а памятник природы, который необходимо сохранить, – подчеркнул Дмитрий Курдюмов.

Планируется, что работы по преображению парка завершатся к весне.