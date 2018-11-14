Дендропарк приведут в порядок к следующей весне
Дендропарк по праву считается одним из самых любимых мест прогулок кировчан. Правда, долгие годы этот оазис природы был без хозяина. В результате парк, которому, к слову, присвоен статус памятника природы регионального значения пришел в упадочное состояние. В этом году исправить ситуацию взялась компания «Железно»: в сентябре гендиректор Юрий Захаров объявил о старте работ по благоустройству. Привести прогулочное место в порядок обещали к середине октября, но погода внесла свои коррективы и сроки пришлось перенести.
В Дендропарке решили обустроить пешеходную зону и лыжную трассу, установить опоры наружного освещения протяженностью около 3 км, установить скамейки и урны, а также мостовые переходы. На эти цели компания потратит 5, 7 миллиона рублей.
В конце сентября начались работы по прокладке линии освещения и монтаж опор. Установлены сваи, проложен кабель, закончены работы по монтажу опор освещения
К середине ноября планируется установить два пешеходных мостика через овраги. По данным пресс-службы социального блока, конструкции уже изготовлены.
Работы ведуться под пристальным вниманием членов правительства. Так, зампред правительства Дмитрий Курдюмов, оценил ход проделанных работ.
– Начало положено. Много лет Дендропарк не благоустраивался, а это не просто место отдыха, а памятник природы, который необходимо сохранить, – подчеркнул Дмитрий Курдюмов.
Планируется, что работы по преображению парка завершатся к весне.