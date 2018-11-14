Слесарь-сантехник из Песковки отправится в колонию на 7,5 лет

СЕГОДНЯ 12:38 2018-11-14T12:38:44+03:00

Изменить размер текста: A A

Сама драка в одном из домов поселка Песковка Омутнинского района произошла 13 июля. Местный житель вызвал знакомого слесаря, чтобы заменить трубы в ванной. Когда сантехник закончил ремонт, мужики решили выпить. Выпили, закусили, поссорились – именно такая схема чаще всего бывает при бытовых трагедиях. И в этой истории не обошлось без драки.

- Мужчины стали оскорблять друг друга, - сообщают подробности в СУ СК РФ по Кировской области. - В результате конфликта, слесарь нанес хозяину дома несколько ударов кулаками по голове, после чего покинул место происшествия. На следующий день потерпевший был доставлен в больницу.

Сам виновник травм, узнав, что приятель попал в больницу, не раз приходил извиняться в палату.

29 июля 69-летний мужчина умер. 31 июля было возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего» Максимальное наказание по статье – 15 лет лишения свободы.

Так как во время следствия слесарь из Песковки вину признал и искренне раскаялся, суд вынес решение – 7,5 лет в колонии строго режима – то есть полвина от возможного срока.