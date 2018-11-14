В Кирове раздавили тонну перца, груш, яблок и салата

СЕГОДНЯ 12:22 2018-11-14T13:24:51+03:00

За год в области раздавили 9,4 тонны продуктов. Фото: rshn43.ru

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В Кирове раздавили очередную партию фруктов и овощей. На этот раз «санкционку» обнаружили на плодоовощной базе во время проверки сотрудников управления Россельхознадзора и транспортной прокуратуры.

- Специалисты обнаружили 1, 051 тонны санкционных продуктов, - пояснили в управлении Россельхознадзора по Кировской области и Удмуртской Республике. - Их них 37 кг - свежего перца, 288 кг - груш сорта «Конференция», 504 кг - яблок и 94 кг - салата «Айсберг» происхождением Литва, а также 128 кг пекинской капусты.

Все найденные фрукты и овощи изъяли с базы и уничтожили специальным оборудованием. Затем раздавленную «санкционку» увезли на полигон ТБО. Всего в этом году в Кировской области утичтожили 9,4 тонны незаконно ввезенных овощей, фруктов и грибов.