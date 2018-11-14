Под Кировом пожар в доме тушили 26 человек
Во вторник, 13 ноября, в деревне Козулинцы загорелся частный двухэтажный дом. Жильцы обнаружили пожар вечером в десятом часу.
- Встревоженные граждане сообщили о возгорании в пожарную часть в 21.26, - описали ход событий в ОНДПР по городу Кирову. - Спустя десять минут пожарная команда прибыла на место и незамедлительно приступила к тушению. Борьба с открытым огнем продолжалась вплоть до 23.07 часов. И только за полночь были устранены все последствия пожара.
26 человек из пожарной бригады смогли спасти материальные ценности хозяев на сумму один миллион. Однако, огонь повредил обрешетку крыши и стены мансарды. Ущерб оценивается в 100 тысяч рублей.
Предположительно, причиной возгорания стали неисправные дровяная печь и дымоход.