2018-11-14T12:40:41+03:00
Происшествия

Под Кировом пожар в доме тушили 26 человек

Огонь уничтожил имущество на 100 тысяч рублей
Евгений ДЕМИХОВ
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В пожаре пострадали крыша и мансарда. Фото: МЧСВ пожаре пострадали крыша и мансарда. Фото: МЧС
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Во вторник, 13 ноября, в деревне Козулинцы загорелся частный двухэтажный дом. Жильцы обнаружили пожар вечером в десятом часу.

- Встревоженные граждане сообщили о возгорании в пожарную часть в 21.26, - описали ход событий в ОНДПР по городу Кирову. - Спустя десять минут пожарная команда прибыла на место и незамедлительно приступила к тушению. Борьба с открытым огнем продолжалась вплоть до 23.07 часов. И только за полночь были устранены все последствия пожара.

26 человек из пожарной бригады смогли спасти материальные ценности хозяев на сумму один миллион. Однако, огонь повредил обрешетку крыши и стены мансарды. Ущерб оценивается в 100 тысяч рублей.

Предположительно, причиной возгорания стали неисправные дровяная печь и дымоход.

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