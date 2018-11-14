Кировскую Росгвардию проверил генерал-полковник Сергей Ченчик

СЕГОДНЯ 11:50 2018-11-14T12:05:34+03:00

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С рабочим визитом в Кировской области побывал начальник Главного штаба - первый заместитель директора Росгвардии генерал-полковник Сергей Ченчик. Его сопросовждал командующий Приволжским округом генерал-полковник Александр Порядин. Цель визита – проверка готовности Управления Росгвардии по Кировской области и воинских частей кировского соединения к выполнению повседневных и оперативно-служебных задач.

- Сергей Ченчик заслушал доклад начальника Управления Росгвардии по Кировской области полковника полиции Андрея Лугинина об обстановке в регионе, итогах служебно-боевой и оперативно-служебной деятельности за 10 месяцев 2018 года, - рассказали в пресс-службе Росгвардии по Кировской области. - Начальник Главного штаба проверил организацию работы органов управления, условия несения службы и быта росгвардейцев, встретился с личным составом и ответил на интересующие военнослужащих и сотрудников вопросы.

Итоги проверки будут озвучены на совещании в Нижнем Новгороде после завершения комплексной проверки всех подразделений ПФО.