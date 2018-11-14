2018-11-14T11:37:37+03:00
Общество

«Кировчанку» отправили на «штраф-стоянку»

Теплоход не выпустят в плавание, пока компания не получит лицензию на перевозку людей
Евгений ДЕМИХОВ
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Должностные лица не обеспечили проверку спасательных средств теплохода. Фото: архив «КП»Должностные лица не обеспечили проверку спасательных средств теплохода. Фото: архив «КП»
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Транспортная прокуратура отправила теплоход на холодный отстой - он не выйдет на реку до тех пор, пока организация не исправит все нарушения.

- В совокупности на юридическое лицо был наложен штраф в размере 250 тысяч рублей, - объяснили в транспортной прокуратуре по Кировской области. - Отдельно к административной ответственности привлекли руководителя предприятия, начальника отдела водного транспорта организации и капитана теплохода за перевозку без лицензии, за выпуск в плавание судна, не отвечающего нормам, за управление этим теплоходом без соответствующих документов и за нарушение требований пожарной безопасности.

В прокуратуре объяснили, что с самого начала навигации, а это апрель 2018 года, команда «Кировчанки» не была застрахована, на самом теплоходе не проверялись спасательные средства, а в машинном отделении было недостаточное освещение и допускались утечки топлива.

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