В Нижнеивкино разыскивают 80-летнюю женщину
Пенсионерка ушла из дома 12 ноября
Местонахождение женщины неизвестно вторые сутки. Фото: vk.com/lizaalert_kirov
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Кировчан просят помочь разыскать 80-летнюю Валентину Русских. Женщина пропала 12 ноября около 11.00 часов. В этот день Валентина Николаевна ушла из дома и вернулась. С тех пор местонахождение пенсионерки неизвестно. К поискам пропавшей присоединились волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».
- Рост женщины 160 см, нормального телосложения, седые волосы, карие глаза, - сообщают приметы пропавшей активисты. - Она была одета в сине-зеленый танкер, пуховую шаль и темные сапоги. С собой взяла фиолетовую сумку.
Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшей, просьба сообщить по телефонам : 8 (800) 700-54-52 или 112.