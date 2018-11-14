2018-11-14T13:25:17+03:00
Общество

В Нижнеивкино разыскивают 80-летнюю женщину

Пенсионерка ушла из дома 12 ноября
Анна КРЮКОВА
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Местонахождение женщины неизвестно вторые сутки. Фото: vk.com/lizaalert_kirovМестонахождение женщины неизвестно вторые сутки. Фото: vk.com/lizaalert_kirov
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Кировчан просят помочь разыскать 80-летнюю Валентину Русских. Женщина пропала 12 ноября около 11.00 часов. В этот день Валентина Николаевна ушла из дома и вернулась. С тех пор местонахождение пенсионерки неизвестно. К поискам пропавшей присоединились волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».

- Рост женщины 160 см, нормального телосложения, седые волосы, карие глаза, - сообщают приметы пропавшей активисты. - Она была одета в сине-зеленый танкер, пуховую шаль и темные сапоги. С собой взяла фиолетовую сумку.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшей, просьба сообщить по телефонам : 8 (800) 700-54-52 или 112.

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