За сутки под колесами авто оказались трое кировчан, среди них был ребенок

СЕГОДНЯ 11:00 2018-11-14T11:29:02+03:00

Автомобиль «Ауди» наехал на скутер, а тот врезался в прохожую женщину. Фото: УГИБДД УМВД России по Кировской области

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Во вторник, 13 ноября, в Кирове и районах области зафиксировано три ДТП, в которых пострадали пешеходы. Первая авария случилась в 11.45 часов у дома на ул. Свободы, 139а. По предварительным данным, 45-летний водитель машины «Рено Логан» сбил восьмилетнюю девочку, которая шла по краю проезжей части. Отметим, что у владельца иномарки не было водительских прав.

Девочка шла по краю проезжей части. Фото: УГИБДД УМВД России по Кировской области

Второе ДТП произошло на ул. Преображенской, 101 в 13.40 часов. 21-летний водитель автомобиля «Ауди А4» не справился с управлением и въехал в скутер «Сузуки», а тот в свою очередь сбил 41-летнюю кировчанку. Третьим пострадавшим пешеходом стала 77-летняя пенсионерка. В 16.30 часов на ул. Свободы, 26 в Омутнинске ее сбил автомобиль «ВАЗ-21214». Женщина в момент аварии переходила дорогу в неположенном месте.

- Все три водителя, сбившие пешеходов, были трезвыми, - сообщает УГИБДД УМВД России по Кировской области. - Травмы пострадавших кировчан, к счастью, оказались незначительными. Госпитализация никому из них не потребовалась.

Автоинспекторы продолжают устанавливать все детали этих аварий.