«Вятка» пробилась в финал Высшей лиги КВН

СЕГОДНЯ 09:27 2018-11-14T09:28:44+03:00

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Команда «Вятка», представляющая Кировскую область, пробилась в финал Высшей лиги КВН. Специальная игра - Кубок мэра Москвы - прошла вчера, 13 ноября. Кировчане сыграли три конкурса - приветствие, «музыкальный биатлон» и домашнее задание. По итогам игры «Вятка» набрала максимальные баллы во всех конкурсах и одержала уверенную победу.

Первую строчку с «Вяткой» разделила команда КВН «Русская дорога» из Армавира. Также в Кубке приняли участие команды «Будем дружить семьями» (Москва) и «Сборная Великобритании» (Лондон). Гостями игры стала сборная детского КВН.

В финальном конкурсе игры кировчане воспользовались помощью чемпионов КВН. Фото: t.me/shpenkov

Редактор Высшей лиги КВН Дмитрий Шпеньков в своем Telegram-канале поделился деталями выступления «Вятки». В финальном конкурсе игры кировчане воспользовались помощью чемпионов КВН и известных команд прошлых лет, среди них были «Уездный город» (Челябинск - Магнитогорск), «Союз» (Тюмень), «Триод и Диод» (Смоленск), «Плохая компания» (Красноярск) и многие другие.

Отметим, что кировчане впервые попали в финал Высшей лиги КВН. Ранее «Вятка» дважды останавливалась на стадии полуфиналов. Заключительная игра сезона пройдет 15 декабря в московском «Крокус Сити Холле». Кировская команда КВН «Вятка» за чемпионский титул будет бороться с пятью командами из разных уголков страны.

КСТАТИ

Месяц назад «Вятка» не смогла победить в полуфинале и напрямую попасть в главную игру сезона. Корреспонденты «Комсомолки» выяснили у участников команды, как «Вятка» создавала свой видеоклип по мотивам известных фильмов «Брат» и «Брат-2» и как кировчанам удалось объединить в одном клипе Дмитрия Нагиева, Ирину Салтыкову, Джеффа Монсона, Дмитрия Хрусталева и многих других звезд.