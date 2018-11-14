2018-11-14T09:07:22+03:00
Происшествия

Столовые в школах Кировской области 500 раз нарушили санитарные нормы

Учреждения получили штрафы за все выявленные отклонения
Александр ЧАРУШИН
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Больше всего вопросов специалистов вызвала работа пищеблоковБольше всего вопросов специалистов вызвала работа пищеблоковФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В регионе продолжаются проверки в столовых при образовательных учреждениях. За январь-сентябрь 2018 года специалисты обследовали 459 объектов и взяли несколько тысяч проб питьевой воды, продуктов, готовых блюд и смывов. В ряде проб были найдены различные санитарные отклонения. Больше всего вопросов специалистов вызвала работа пищеблоков: продукты и сырье хранились с нарушениями и без маркировок, технологии приготовления еды не соблюдались, в отдельных случаях были отмечены и антисанитарные условия.

- За все указанные нарушения составлен 521 административный протокол, - рассказали в управлении Роспотребнадзора по Кировской области. - В 104 случаях протоколы составили за серьезные нарушения в организации питания детей. По всем протоколам назначены штрафы.

Недавно мы рассказывали о проверках столовых при детских садиках Кировской области. С начала года Роспотребнадзор проверил 119 садиков, нашел массу нарушений и выписал 137 протоколов. Общая сумма штрафов превысила 700 тысяч рублей.

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