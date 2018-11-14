2018-11-14T08:51:29+03:00
Здоровье

Реанимация в инфекционной больнице заработает по-новому

Все работы проведены за деньги самого учреждения
Александр ЧАРУШИН
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В реанимации оборудованы шесть боксов-палатВ реанимации оборудованы шесть боксов-палатФото: Александр ГЛУЗ
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В отделении реанимации Кировской инфекционной больницы завершен масштабный ремонт. Палаты в отделении представляют собой специальные боксы с отдельными выходами на улицу - пациенты оказываются полностью изолированы. Также во всех палатах смонтированы современные аппараты искусственной вентиляции легких. На сегодня отдельные ремонтные работы, как и закупка нового оборудования, продолжаются.

- В реанимации вдвое выросла лечебная площадь, оборудованы шесть боксов-палат, - сообщает пресс-служба правительства Кировской области. - В отделении установлена кислородная система и капитально отремонтирована вентиляция. Также в учреждение завезли партию новой мебели.

Отметим, что все работы проведены за деньги самой инфекционной больницы. Учреждение работает круглосуточно и в экстренном режиме - это позволяет в предельно сжатые сроки обследовать пациента, поставить диагноз и начать лечение.

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