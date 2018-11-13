Антимонопольная служба отменила закупку автобусов для кировского АТП

СЕГОДНЯ 18:42 2018-11-13T18:42:20+03:00

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Кировское АТП останется без новых автобусов. Напомним, запрос на покупку 30 автобусов «МАЗ» был размещен еще в начале октября. Однако на днях стало известно о том, что торги не состоятся.

На сайте госзакупок указано, что заседание специальной комиссии состоялось вчера, 12 ноября, в 09.00 часов утра. Запрос АТП на аренду (лизинг) автобусов был отменен по специальному предписанию Кировского управления антимонопольной службы. Однако в документах не указано, что это было за предписание и чем оно было вызвано. В Кировском УФАС также воздержались от комментариев по сложившейся ситуации.

Напомним, АТП было готово потратить почти 289 миллионов рублей на лизинг 30 автобусов «МАЗ» и затем, возможно, выкупить транспортные средства. Срок аренды должен был составить 60 месяцев, то есть пять лет.