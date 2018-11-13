Мэрия: на Центральном рынке начали наводить порядок

СЕГОДНЯ 18:00 2018-11-13T18:02:51+03:00

Руководство рынка сменилось всего два с половиной месяца назад. Фото: admkirov.ru

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Сегодня глава городской администрации Илья Шульгин побывал с рабочим визитом на Центральном рынке Кирова. Новый директор рынка Аслан Рзаев показал Шульгину все изменения, которые ему удалось привнести за два с половиной месяца своей работы. По словам директора, одним из его главных достижений стало наведение банального порядка.

- Убедитесь сами, здесь стало попросту чисто, - приводит слова Рзаева пресс-служба города Кирова. - Курение теперь категорически запрещено как для продавцов, так и для покупателей, за нарушения мы реально штрафуем людей. Персонал больше не мусорит, урн по периметру стало гораздо больше. Мы повысили и уровень безопасности, установили на территории новые камеры видеонаблюдения - теперь можно следить буквально за каждым квадратным метром рынка.

В главном павильоне Центрального рынка появилась и горячая вода - там были смонтированы современные бойлеры. Вырос и ассортимент продаваемой продукции.

Новый дизайн рынка выполнят в стиле лофт. Фото: admkirov.ru

- Вам стоит задуматься об организации комнаты матери и ребенка, - поделился мыслями сити-менеджер Илья Шульгин. - Они нужны для того, чтобы посетители с маленькими детьми могли немного отдохнуть, в комфортных условиях покормить или переодеть малышей.

Директор рынка Аслан Рзаев согласился с мнением Шульгина. Также директор рассказал сити-менеджеру о планах по дальнейшему ремонту заведения. Его дизайн будет выполнен в стиле лофт с использованием дерева, камня и нержавеющей стали.