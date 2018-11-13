2018-11-13T17:30:35+03:00
Происшествия

В Лянгасово 33-летний мужчина обокрал железнодорожное депо

Вор вынес деталей на восемь тысяч рублей
Александр ЧАРУШИН
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Задержанный оказался работником железной дороги. Фото: swalker.orgЗадержанный оказался работником железной дороги. Фото: swalker.org
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На пункте технического обслуживания локомотивов в микрорайоне Лянгасово произошла кража оборудования. 33-летний местный житель вынес из депо несколько деталей от электровоза. Общий ущерб, нанесенный организации, составил 8 000 рублей. Отметим, что вор был задержан практически случайно.

- Мужчину задержали в ходе рейда, - сообщает Кировский ЛО МВД России на транспорте. - Оперативники увидели, как кировчанин пытался вынести детали электровоза. Задержанный, кстати, оказался работником железной дороги.

Против мужчины завели уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». Максимальное наказание по данной статье может составить два года тюрьмы.

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