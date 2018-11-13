В Лянгасово 33-летний мужчина обокрал железнодорожное депо
На пункте технического обслуживания локомотивов в микрорайоне Лянгасово произошла кража оборудования. 33-летний местный житель вынес из депо несколько деталей от электровоза. Общий ущерб, нанесенный организации, составил 8 000 рублей. Отметим, что вор был задержан практически случайно.
- Мужчину задержали в ходе рейда, - сообщает Кировский ЛО МВД России на транспорте. - Оперативники увидели, как кировчанин пытался вынести детали электровоза. Задержанный, кстати, оказался работником железной дороги.
Против мужчины завели уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». Максимальное наказание по данной статье может составить два года тюрьмы.