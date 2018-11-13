В Кировской области три фирмы-однодневки «отмыли» один миллиард рублей

СЕГОДНЯ 17:15 2018-11-13T17:58:07+03:00

Совместная работа правоохранительных и контролирующих органов приводит к закрытию незаконных фирм. Фото: архив «КП»

Спустя два года их деятельность пресекли

Изменить размер текста: A A

Сотрудники прокуратуры совместно с силовыми структурами Кировской области ликвидировали три фирмы, «отмывшие» один миллиард рублей в 2017-2018 года. Об этом было заявлено во вторник, 13 ноября, на учебно-методическом семинаре правоохранительных и контролирующих органов по вопросу противодействия преступлениям, связанным с легализацией доходов и имущества.

- Пресечение таких преступлений - очень важная работа, - отметил заместитель прокурора Кировской области Александр Гаврилов. - Для достижения позитивных сдвигов особенно важно укрепить межведомственное взаимодействие при борьбе с экономическими преступлениями.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

74 уголовных дела о преступлениях, связанных с созданием фиктивных юрлиц, было заведено в 2018 году.

42 уголовных дела завели по делам о предоставлении фальсифицированных документов.

2000 фирмы-однодневки исключены в этом году из единого государственного реестра юрлиц.

1700 фирмам было отказано в регистрации.

2 уголовных дела о незаконной банковской деятельности расследуются в этом году.