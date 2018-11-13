В Кирове из-за курильщика загорелась квартира

СЕГОДНЯ 15:57 2018-11-13T17:51:43+03:00

Благодаря специалистам огонь не перекинулся на другие квартиры Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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В понедельник в доме по адресу улица Красный Химик, 2/4, произошел пожар. ЧП произошло в шесть утра. Уже через пять минут приехала пожарная команда. Огнеборцы быстро справились с возгоранием и спасли двоих жильцов.

- В результате пожара обгорели пластиковые конструкции стен и потолка в санузле, - рассказали в ОНДПР города Кирова. - Также от копоти пострадал потолок в других помещениях и имущество хозяйки квартиры.

По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное поведение при курении. Перекур брата хозяйки квартиры обошелся в 50 тысяч рублей.