За девять месяцев в пожарах в Кировской области погиб 101 человек
Еще 121 - получил травмы
С начала года в Кирове произошло 1115 пожаровФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:
За прошедшие девять месяцев в пожарах погиб 101 житель Кировской области. Еще 121 человек получил серьезные травмы. Об этом сообщили в местном ГУ МЧС.
- Всего за это время произошло 1115 пожаров, - пояснил заместитель начальника Главного управления МЧС России по Кировской области Константин Бармин. - Почти 70% пожаров произошло в жилом секторе, 8% - в транспортных средствах, 5% - на производственных объектах.
Большая часть пожаров случилась из-за неосторожного обращения с огнем и нарушения правил эксплуатации электроприборов и транспортных средств.