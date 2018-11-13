2018-11-13T17:56:23+03:00
Происшествия

За девять месяцев в пожарах в Кировской области погиб 101 человек

Еще 121 - получил травмы
Анна КРЮКОВА
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С начала года в Кирове произошло 1115 пожаровС начала года в Кирове произошло 1115 пожаровФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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За прошедшие девять месяцев в пожарах погиб 101 житель Кировской области. Еще 121 человек получил серьезные травмы. Об этом сообщили в местном ГУ МЧС.

- Всего за это время произошло 1115 пожаров, - пояснил заместитель начальника Главного управления МЧС России по Кировской области Константин Бармин. - Почти 70% пожаров произошло в жилом секторе, 8% - в транспортных средствах, 5% - на производственных объектах.

Большая часть пожаров случилась из-за неосторожного обращения с огнем и нарушения правил эксплуатации электроприборов и транспортных средств.

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