Кировчанин занял второе место на Кубке России по горному бегу
Спортсмен пробежал 12 километров
Спортсмен «Вятской школы олимпийского резерва» преодолел эту дистанцию уже второй раз. Фото: vk.com/club135723675
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Кировский спортсмен Максим Сосегов 3 ноября 2018 года взял «серебро» на Кубке России по горному бегу в Москве. На дистанции 12 тысяч метров ему нужно было взбираться в гору и спускаться вниз.
- В прошлый раз я выступал на этой трассе три года назад, - поделился спортсмен. - Тогда у меня была старшая юношеская возрастная категория. Я преодолел дистанцию за 54 минуты. В этом году я «сбросил» 6 минут от предыдущего результата.
Молодой человек остался доволен своими результатами. Он считает этот старт контрольным перед своим следующим выступлением на марафонской дистанции.