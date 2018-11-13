Кировчанин занял второе место на Кубке России по горному бегу

СЕГОДНЯ 14:53 2018-11-13T15:13:41+03:00

Спортсмен «Вятской школы олимпийского резерва» преодолел эту дистанцию уже второй раз. Фото: vk.com/club135723675

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Кировский спортсмен Максим Сосегов 3 ноября 2018 года взял «серебро» на Кубке России по горному бегу в Москве. На дистанции 12 тысяч метров ему нужно было взбираться в гору и спускаться вниз.

- В прошлый раз я выступал на этой трассе три года назад, - поделился спортсмен. - Тогда у меня была старшая юношеская возрастная категория. Я преодолел дистанцию за 54 минуты. В этом году я «сбросил» 6 минут от предыдущего результата.

Молодой человек остался доволен своими результатами. Он считает этот старт контрольным перед своим следующим выступлением на марафонской дистанции.