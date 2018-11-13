2018-11-13T13:21:35+03:00
Происшествия

Очередного кировского застройщика подозревают в крупном мошенничестве

Дом на ул. Пугачева, 29а, должны были сдать еще 1 сентября 2016 года
Александр ЧАРУШИН
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Дом до сих пор не построен даже наполовину. Фото: vk.com/stroim_kirovДом до сих пор не построен даже наполовину. Фото: vk.com/stroim_kirov
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Против руководства компании «КоммунСервис» заведено уголовное дело. Об этом стало известно из ответа прокуратуры на обращения обманутых дольщиков. Кировчане, вложившие деньги в строительство дома на ул. Пугачева, 29а, неоднократно жаловались на затягивание сроков возведения многоэтажки. Изначально дом планировали сдать в эксплуатацию еще 1 сентября 2016 года, однако в дальнейшем сроки сдачи объекта неоднократно менялись. На сегодня окончательной датой сдачи указано 31 декабря 2018 года.

- Несмотря на сроки, дом до сих пор не построен даже наполовину, - рассказали в сообществе «Строим Киров». - В январе 2018 года, как следует из документов, прокуратура нашла в работе застройщика массу нарушений. Руководство компании «КоммунСервис» тратило деньги не на строительство дома, а на иные цели.

Как сообщают общественники, после одного из обращений дольщиков завели уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Прокуратура Ленинского района города Кирова контролирует ход расследования.

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