2018-11-13T13:02:39+03:00
Общество

Кировская область попала в топ-10 регионов с лучшим событийным туризмом

На первом месте в рейтинге оказалась республика Татарстан
Анна КРЮКОВА
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Сразу пять кировских проектов получили награды в финале Национальной премии Russian Event Awards 2018. Фото: visitkirov.ruСразу пять кировских проектов получили награды в финале Национальной премии Russian Event Awards 2018. Фото: visitkirov.ru
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Кировская область заняла девятое место в рейтинге регионов России с лучшим событийным туризмом. Его составили по итогам проведения Национальной премии Russian Event Awards 2018 года. Об этом сообщили в Центре развития туризма Кировской области.

- На состязание съехалось много серьезных соперников и борьба между ними была очень напряженной, - отметили в ведомстве. - В результате сразу пять кировских проектов получили награды в финале премии, а регион вошел в число лидеров туристской отрасли страны.

Фестиваль шляп «Поля мира» в Вятских Полянах получил гран-при в номинации на лучшее городское праздничное событие с населением 100 тысяч человек. II Лесной форум и межрегиональный чемпионат «Лесоруб-2018» завоевали первое место в номинации «Лучшее туристическое MICE событие». Зимний фестиваль «Вятское новогодище» занял первое место в номинации «Лучшее детское туристическое событие». Кроме того, специальными дипломами отметили проекты «Байк-рок фестиваль «Взлетная полоса» и «Серия деловых событий «Открытие и закрытие летнего туристического сезона».

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