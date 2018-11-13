2018-11-13T11:31:50+03:00
Общество

С начала года 145 кировчан пожаловались на высокий уровень шума в домах

В 12 случаях данные о нарушениях подтвердились
Александр ЧАРУШИН
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Уровень акустической нагрузки в Кирове постепенно снижается. Фото: ecohouse-eg.comУровень акустической нагрузки в Кирове постепенно снижается. Фото: ecohouse-eg.com
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В Кирове постепенно снижается уровень акустической нагрузки (шума от автомобилей и предприятий), мешающей жизни горожан. Как выяснилось, самые большие неудобства создают предприятия торговли и общепита, а также коммунальные компании. Специалисты подчеркивают, что нарушители не контролируют работу оборудования, допускают ошибки в монтаже шумозащитных конструкций и в процессе их проектирования.

- За девять месяцев 2018 года кировчане 145 раз пожаловались на повышенный уровень шума, - сообщает управление Роспотребнадзора по Кировской области. - Нарекания возникли к работе оборудования в самих жилых домах, а также в соседних зданиях. В 12 случаях данные подтвердились, уровень шума действительно превышал все установленные законом нормы.

Отметим, что в Роспотребнадзоре не следят за жалобами на шум, производимый соседями, аварийными работами и массовыми праздничными мероприятиями.

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