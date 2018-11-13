В центре Кирова таксист сбил 69-летнюю пенсионерку на переходе

СЕГОДНЯ 10:37 2018-11-13T10:37:14+03:00

Авария случилась в 16.45 часов в районе дома на ул. Карла Маркса, 47. Фото: УГИБДД УМВД России по Кировской области

Изменить размер текста: A A

Вчера, 12 ноября, в центре Кирова произошло ДТП с участием машины такси. Авария случилась в 16.45 часов в районе дома на ул. Карла Маркса, 47. По предварительным данным, 22-летний водитель автомобиля «Рено Логан» сбил 69-летнюю женщину, переходившую дорогу по пешеходному переходу.

- В итоге пенсионерка получила различные травмы, однако госпитализация ей не потребовалась, - сообщает УГИБДД УМВД России по Кировской области. - Экспертиза показала, что водитель «Рено» был трезв. Сам мужчина в аварии не пострадал.

Неделю назад мы рассказывали о подобном ЧП, произошедшем в микрорайоне Метроград. 29-летняя автоледи сбила ученика четвертого класса местной школы. Алкоголя в крови кировчанки не обнаружили.