2018-11-13T10:37:14+03:00
Происшествия

В центре Кирова таксист сбил 69-летнюю пенсионерку на переходе

Водитель иномарки был трезв
Александр ЧАРУШИН
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Авария случилась в 16.45 часов в районе дома на ул. Карла Маркса, 47. Фото: УГИБДД УМВД России по Кировской областиАвария случилась в 16.45 часов в районе дома на ул. Карла Маркса, 47. Фото: УГИБДД УМВД России по Кировской области
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Вчера, 12 ноября, в центре Кирова произошло ДТП с участием машины такси. Авария случилась в 16.45 часов в районе дома на ул. Карла Маркса, 47. По предварительным данным, 22-летний водитель автомобиля «Рено Логан» сбил 69-летнюю женщину, переходившую дорогу по пешеходному переходу.

- В итоге пенсионерка получила различные травмы, однако госпитализация ей не потребовалась, - сообщает УГИБДД УМВД России по Кировской области. - Экспертиза показала, что водитель «Рено» был трезв. Сам мужчина в аварии не пострадал.

Неделю назад мы рассказывали о подобном ЧП, произошедшем в микрорайоне Метроград. 29-летняя автоледи сбила ученика четвертого класса местной школы. Алкоголя в крови кировчанки не обнаружили.

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