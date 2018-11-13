2018-11-13T11:37:29+03:00
Спорт

Кировская «Родина» проиграла четвертый матч подряд

Команде забили четыре мяча
Евгений ДЕМИХОВ
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Хоккеисты в понедельник провели четвертую игру. Фото: архив «КП»Хоккеисты в понедельник провели четвертую игру. Фото: архив «КП»
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Кировская «Родина» в понедельник играла свой четвертый матч. На этот раз борьба шла с командой из Первоуральска (Свердловская область) «Уральский Трубник». Игра закончилась поражением наших хоккеистов со счетом 0:4.

Первый гол забил игрок Дмитрий Черных на 21-й минуте, второй - на 25-й минуте - Андрей Герасимов, третий - на 26-й - Петр Цыганенко. Первый тайм закончился со счетом 0:3 в пользу «Уральского Трубника». И последний мяч в игре забил Максим Ширяев на 79-й минуте матча.

- Всего за игру со стороны «Родины» было шесть удалений, - отметили в Федерации хоккея с мячом России. - Игроков из Первоуральска удаляли трижды.

Напомним, что следующий матч «Родина» в рамках первого этапа Чемпионата России «Суперлига 2018-2019» проведет 15 ноября с командой «Сибсельмаш» (город Новосибирск).

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