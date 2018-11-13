Трое чепчан получили по 10 и более лет колонии за сбыт 200 граммов наркотика

СЕГОДНЯ 09:51 2018-11-13T09:51:40+03:00

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В Кирово-Чепецке завершился судебный процесс над бандой местных наркоторговцев. Мужчины в возрасте 29, 38 и 42 лет в ноябре прошлого года договорились о масштабной операции по продаже запрещенных веществ. Один из осужденных купил в Санкт-Петербурге 200 граммов растительного наркотика. Мужчина при помощи посредника, не подозревавшего об опасности груза, передал его своим подельникам в Кирово-Чепецк.

26 декабря 2017 года наркоторговцев задержали при попытке продать крупную «дозу» вещества за 170 тысяч рублей.

- Уголовные дела завели по п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Незаконный сбыт наркотиков в крупном размере группой лиц по сговору» и ч. 1 ст. 228 УК РФ «Незаконное хранение наркотиков в значительном размере», - сообщает прокуратура Кировской области. - В зависимости от степени вины каждого из чепчан им назначили наказание от 10,5 до 11,5 лет тюрьмы.

Осужденные обжаловали это решение суда, однако приговор остался в силе. Чепчан отправят в колонию строгого режима.