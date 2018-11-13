2018-11-13T09:14:01+03:00
Общество

«Гордормостстрой» освоит 806 миллионов рублей на содержании кировских дорог

Компания значительно «сбила» стартовую цену контракта
Александр ЧАРУШИН
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«Гордормостстрою» предстоит скалывать лед, высыпать противогололедные материалы и бороться со снежными заносами«Гордормостстрою» предстоит скалывать лед, высыпать противогололедные материалы и бороться со снежными заносамиФото: Валентина РОГАЧЕВА
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В Кирове состоялся аукцион по выбору подрядчика, который в течение ближайших 20 месяцев будет заниматься содержанием и уборкой городских дорог и улиц. Победителем конкурса стала компания «Гордормостстрой». Аукцион состоялся еще 7 ноября 2018 года.

Отметим, что в конкурсе участвовали также «Вятавтодор» и «КУУ-4», однако компания-победитель «сбила» изначальную цену контракта на 17 миллионов рублей (с 823,18 миллионов до 806,71 миллионов рублей).

Перед «Гордормостстроем» стоят конкретные задачи: в летние месяцы компания должна очищать и поливать дороги, вывозить с них мусор, следить за чистотой тротуаров и урн, поддерживать хорошее состояние газонов. В зимний период «Гордормостстрою» предстоит скалывать лед, высыпать на улицы противогололедные материалы и бороться со снежными заносами.

Помимо этого, подрядчик в течение всех 20 месяцев будет следить за чистотой автобусных остановок и подземных переходов, ремонтировать дорожные ограждения и наносить разметку.

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