«Гордормостстрой» освоит 806 миллионов рублей на содержании кировских дорог

СЕГОДНЯ 09:14 2018-11-13T09:14:01+03:00

Изменить размер текста: A A

В Кирове состоялся аукцион по выбору подрядчика, который в течение ближайших 20 месяцев будет заниматься содержанием и уборкой городских дорог и улиц. Победителем конкурса стала компания «Гордормостстрой». Аукцион состоялся еще 7 ноября 2018 года.

Отметим, что в конкурсе участвовали также «Вятавтодор» и «КУУ-4», однако компания-победитель «сбила» изначальную цену контракта на 17 миллионов рублей (с 823,18 миллионов до 806,71 миллионов рублей).

Перед «Гордормостстроем» стоят конкретные задачи: в летние месяцы компания должна очищать и поливать дороги, вывозить с них мусор, следить за чистотой тротуаров и урн, поддерживать хорошее состояние газонов. В зимний период «Гордормостстрою» предстоит скалывать лед, высыпать на улицы противогололедные материалы и бороться со снежными заносами.

Помимо этого, подрядчик в течение всех 20 месяцев будет следить за чистотой автобусных остановок и подземных переходов, ремонтировать дорожные ограждения и наносить разметку.