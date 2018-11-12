В Кирове раздавили очередную тонну санкционных яблок, груш и капусты

СЕГОДНЯ 17:59 2018-11-12T18:17:18+03:00

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На днях вновь была проверена работа плодоовощной базы на улице Комсомольской в Кирове. Прокуроры совместно со специалистами Россельхознадзора обнаружили одну фирму и двоих индивидуальных предпринимателей, хранивших крупную партию «санкционки» - яблок, груш, салата и китайской капусты, незаконно завезенных в Россию с территории Литвы.

- Общий вес изъятых овощей и фруктов составил 1 014 килограммов, - сообщает Кировская транспортная прокуратура. - Всю продукцию, незаконно завезенную в Россию, раздавили в мусоросборочной машине. Прокуроры проверят, через какие каналы «санкционка» была доставлена на овощную базу на улице Комсомольской в Кирове.

Напомним, несколько дней назад в Кирове уничтожили еще 700 килограммов санкционных продуктов. Яблоки, груши и салат из Литвы и Польши были точно так же раздавлены в мусоросборочной машине и вывезены на свалку.