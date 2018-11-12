2018-11-12T17:26:02+03:00
Общество

В Кирове за неделю очистили 12 переполненных контейнерных площадок

В городе есть еще 64 таких же проблемных места
Евгений ДЕМИХОВ
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Мусор стал одной из основных проблем Кирова. Фото: архив «КП»Мусор стал одной из основных проблем Кирова. Фото: архив «КП»
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Кировские управляющие компании за прошедшую неделю очистили 12 переполненных контейнерных площадок. Однако в списке проблемных мест города только прибыло. В сентябре 2018 года реестр заваленных контейнерных площадок включал в себя 44 пункта, то теперь в нем числится уже 64 объекта.

- Мусор вывезли от домов №10 на улице Добролюбова, №35 на улице Карла Маркса, №6 и №13 на улице Рухлядьева, №9 и №21 на улице Народной, №79 на улице Ленина, №8 на улице Кутшо, №8 на улице Мебельщиков, №38, №40 и №42 на улице Чапаева, №21 на улице Шинников и от перекрестка улиц Ленина и Милицейской, - сообщили в администрации города. - Некоторые управляющие компании отказываются заключать договоры на содержание площадок.

На оперативном совещании в администрации Кирова департаменту городского хозяйства поручили проанализировать ситуацию по каждому из 64 проблемных мест.

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