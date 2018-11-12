Кировский эксгибиционист-рецидивист проведет 11 лет в колонии строгого режима

СЕГОДНЯ 16:18 2018-11-12T17:09:15+03:00

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В Кирове за сексуальные преступления осудили 31-летнего местного жителя. Мужчина уже не в первый раз попал в поле зрения спецслужб: в 2008 году он был осужден за несколько эпизодов развратных действий против малолетних. На свободу кировчанин вышел в 2017 году, а несколько месяцев спустя вновь нарушил закон.

Вечером 5 марта 2018 года в подъезде одного из домов по улице Некрасова мужчина обнажился перед первоклассницей. Через несколько дней девочка с мамой вновь увидели преступника и вызвали полицию, мужчина был задержан.

- Уголовное дело завели по ч. 5 ст. 132 УК РФ «Действия сексуального характера против несовершеннолетнего, совершенные рецидивистом», - сообщили в СУ СКР по Кировской области. - Первоначально мужчина признал свою вину, однако затем решил отказаться от своих слов, опасаясь серьезного наказания. Несмотря на это, вина кировчанина была доказана. Его приговорили к 11 годам колонии строгого режима.

Месяц назад мы рассказывали о похожем ЧП. 45-летнего кировчанина осудили на 15 лет колонии за девять секс-преступлений против несовершеннолетних сестер и их подруги. Девочки раздевались перед ним за деньги и конфеты, одной из потерпевших педофил подарил мобильный телефон.