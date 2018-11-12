В Вятских Полянах задержали двух торговцев наркотиками

СЕГОДНЯ 16:16 2018-11-12T17:15:21+03:00

Подозреваемых взяли под стражу на время следствия Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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В Вятских Полянах полиция задержала 26-летнего и 24-летнего молодых людей, которые подозреваются в продаже наркотиков. Они торговали запрещенными веществами через интернет и тайники-закладки.

- Установлено, что подозреваемые выращивали растения для изготовления наркотических средств, - пояснили в УМВД по Кировской области. - Продавали наркотики на территории Вятскополянского района.

После проверки квартиры старшего из подозреваемых полицейские обнаружили место, оборудованное для выращивания наркосодержащих растений. Кроме того, в четырех тайниках и дома у подозреваемого нашли 50 граммов запрещенных веществ. Этого было достаточно для того, чтобы задержать молодых людей под стражу на время следствия.

На подозреваемых завели дело по ч. 2 ст. 228.1 УК РФ «Сбыт наркотических средств, совершенный с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть Интернет)».