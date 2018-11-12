В 2019 году в пяти районах Кировской области продолжится газификация поселков

СЕГОДНЯ 15:40 2018-11-12T15:43:57+03:00

В районах установят и несколько блочных газовых котельных Фото: Анатолий ЖДАНОВ

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Пять муниципалитетов Кировской области получат газопроводы в течение 2019 года. Все работы по установке и монтажу оборудования будут проведены за счет областного бюджета. Так, распределительные газопроводы появятся в заречной части Котельнича, а также в некоторых населенных пунктах Кирово-Чепецкого, Слободского, Сунского и Оричевского районов.

- Также муниципалитеты смогут установить за счет субсидий блочные газовые котельные в селах Шестаково и Ильинском Слободского района, - сообщает пресс-служба правительства Кировской области. - Наружные газовые котлы планируется поставить и в заречной части Котельнича.

Отметим, что газ по-прежнему остается сравнительно недорогим видом топлива. Это дает шанс на то, что суммы в квитанциях местных жителей будут уменьшены.