2018-11-12T15:43:57+03:00
Недвижимость

В 2019 году в пяти районах Кировской области продолжится газификация поселков

Работы будут проведены за счет бюджета региона
Александр ЧАРУШИН
Поделиться:
В районах установят и несколько блочных газовых котельныхВ районах установят и несколько блочных газовых котельныхФото: Анатолий ЖДАНОВ
Изменить размер текста:

Пять муниципалитетов Кировской области получат газопроводы в течение 2019 года. Все работы по установке и монтажу оборудования будут проведены за счет областного бюджета. Так, распределительные газопроводы появятся в заречной части Котельнича, а также в некоторых населенных пунктах Кирово-Чепецкого, Слободского, Сунского и Оричевского районов.

- Также муниципалитеты смогут установить за счет субсидий блочные газовые котельные в селах Шестаково и Ильинском Слободского района, - сообщает пресс-служба правительства Кировской области. - Наружные газовые котлы планируется поставить и в заречной части Котельнича.

Отметим, что газ по-прежнему остается сравнительно недорогим видом топлива. Это дает шанс на то, что суммы в квитанциях местных жителей будут уменьшены.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Кирове раздавили очередную тонну санкционных яблок, груш и капусты
В Кирове за неделю очистили 12 переполненных контейнерных площадок
«УРАЛХИМ» отметил Всемирный День молодежи
Кировский эксгибиционист-рецидивист проведет 11 лет в колонии строгого режима
В Вятских Полянах задержали двух торговцев наркотиками
Двоих детей срочно госпитализировали после столкновения «четырнадцатой» и КамАЗа
Леонида Яфаркина поместили под домашний арест
Кировчан просят не выходить на тонкий лед
Водитель автобуса, из-за которого погиб пассажир, обжаловал приговор
В Кирове наступила метеорологическая зима
В детском саду Афанасьево трехлетняя девочка сломала стопу
В Кирове возобновили строительство комплекса «Терра-спорт»
На трассе под Слободским пьяный бесправник задавил пешехода и скрылся
Любите мопсов? Ставим лайк!
Берег реки Люльченки очистят от мусора
Вокруг света - за один час
За выходные в пожарах погибли две жительницы Кировской области