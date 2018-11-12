2018-11-12T16:56:56+03:00
Происшествия

Двоих детей срочно госпитализировали после столкновения «четырнадцатой» и КамАЗа

Восьмилетняя и пятилетняя девочки получили многочисленные ушибы
Александр ЧАРУШИН
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40-летняя кировчанка за рулем «четырнадцатой» врезалась в припаркованный на обочине дороги КамАЗ. Фото: УГИБДД УМВД России по Кировской области40-летняя кировчанка за рулем «четырнадцатой» врезалась в припаркованный на обочине дороги КамАЗ. Фото: УГИБДД УМВД России по Кировской области
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В пятницу, 9 ноября, в Кирове произошло ДТП с тремя пострадавшими. Авария случилась в 19.25 часов на ул. Романа Ердякова, 7. Как рассказали «Комсомолке» в УГИБДД УМВД России по Кировской области, виновницей аварии стала 40-летняя кировчанка. Женщина за рулем «четырнадцатой», двигаясь в сторону улицы Московской, не справилась с управлением и врезалась в припаркованный на обочине дороги КамАЗ.

- В момент аварии в салоне КамАЗа находились лишь двое маленьких детей, - сообщили «Комсомолке» в ведомстве. - Восьмилетняя и пятилетняя девочки получили множественные ушибы и гематомы, их срочно доставили в больницу. Владелица «четырнадцатой» также получила травмы, однако госпитализация ей не потребовалась. Экспертиза показала, что автоледи была трезвой в момент ДТП.

Ранее мы сообщали о другой серьезной аварии, произошедшей 9 ноября. Пьяный 24-летний водитель ВАЗ-2104 сбил пешехода и, не заметив этого, уехал с места ЧП. Отметим, что у молодого человека не было прав на управление машиной.

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