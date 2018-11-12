2018-11-12T16:58:19+03:00
Происшествия

Леонида Яфаркина поместили под домашний арест

Такая мера пресечения будет действовать, пока не завершится следствие по резонансному делу
Александр ЧАРУШИН
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Мужчина был задержан еще в среду, 7 ноября, а затем срок задержания был продлен до понедельника. Фото: kirov.sledcom.ruМужчина был задержан еще в среду, 7 ноября, а затем срок задержания был продлен до понедельника. Фото: kirov.sledcom.ru
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Леонида Яфаркина, первого подозреваемого в деле о продаже земли в парке Победы, поместили под домашний арест. Об этом «Комсомолке» рассказали в СУ СКР по Кировской области. Конкретные даты выхода из-под домашнего ареста пока что не называются - такая мера пресечения свободы Яфаркина будет действовать, пока не завершится следствие по громкому делу.

Напомним, мужчину задержали еще в среду, 7 ноября. В доме и офисе Леонида Яфаркина, а также в квартирах его родственников прошли обыски. Следователи допросили Яфаркина и заявили о том, что вскоре будут проведены очные ставки с возможными свидетелями преступлений.

В пятницу, 9 ноября, срок задержания Яфаркина продлили еще на трое суток. Учредителя Кировского завода охотничьего и рыболовного снаряжения подозревают в мошенничестве на крупную сумму (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Если вина Яфаркина будет доказана, его могут наказать десятью годами тюрьмы и крупным штрафом.

По версии следствия, мошенничество с участком земли в парке Победы было проведено в 2007-2015 годах. Землю арендовали, выкупили и затем перепродали одному из кировских застройщиков. Потерпевшей стороной в деле стал город Киров, ему был нанесен ущерб в размере не менее девяти миллионов рублей.

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