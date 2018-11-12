Кировчан просят не выходить на тонкий лед
Лед на водоемах еще слишком тонкий. Об этом кировчан предупредили в МЧС.
- Резкие колебания температур и осадки не позволяют установиться прочному ледяному покрову, - сообщил старший государственный инспектор ГИМС по г. Кирову Михаил Погудин. - Ежегодно тонкий лед становится причиной смерти безответственных рыбаков и детей, оказавшихся без присмотра родителей.
Сотрудники МЧС напоминают некоторые правила поведения и личной безопасности:
1. В пресном водоеме безопасным считается лед толще 7 сантиметров.
2. Следует избегать нахождения на льду в пьяном состоянии.
3. Опасно проверять прочность льда ударами ног.
4. Не выпускать детей на прогулки по замерзшим водоемам.