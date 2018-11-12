2018-11-12T17:00:32+03:00
Общество

Кировчан просят не выходить на тонкий лед

В МЧС обеспокоены соблюдением мер безопасности
Евгений ДЕМИХОВ
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В прошедшие выходные рыбаки опробовали свою удачу на пруду около улицы Романа Ердякова. Фото: Архив «КП»В прошедшие выходные рыбаки опробовали свою удачу на пруду около улицы Романа Ердякова. Фото: Архив «КП»
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Лед на водоемах еще слишком тонкий. Об этом кировчан предупредили в МЧС.

- Резкие колебания температур и осадки не позволяют установиться прочному ледяному покрову, - сообщил старший государственный инспектор ГИМС по г. Кирову Михаил Погудин. - Ежегодно тонкий лед становится причиной смерти безответственных рыбаков и детей, оказавшихся без присмотра родителей.

Сотрудники МЧС напоминают некоторые правила поведения и личной безопасности:

1. В пресном водоеме безопасным считается лед толще 7 сантиметров.

2. Следует избегать нахождения на льду в пьяном состоянии.

3. Опасно проверять прочность льда ударами ног.

4. Не выпускать детей на прогулки по замерзшим водоемам.

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