Водитель автобуса, из-за которого погиб пассажир, обжаловал приговор

СЕГОДНЯ 14:04 2018-11-12T14:04:14+03:00

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В Кирове завершен судебный процесс над 34-летним водителем рейсового автобуса. Мужчину обвиняли в смерти одного из пассажиров. Как выяснилось, само ЧП произошло еще 10 ноября 2017 года. Водитель автобуса маршрута № 84 выехал с остановки на улице Проезжей, не закрыв двери транспортного средства. При этом мужчина не убедился в безопасности пассажиров - один из них выпал из салона и получил смертельные травмы.

- Уголовное дело завели по ч. 3 ст. 264 УК РФ «Нарушение водителем правил движения, повлекшее по неосторожности смерть человека», - сообщает прокуратура Кировской области. - Суд признал 34-летнего мужчину виновным в этом ЧП. Его приговорили к году тюрьмы и трем годам лишения водительских прав.

Водитель автобуса обжаловал решение суда, однако приговор остался в силе. Мужчину отправят в колонию-поселение.