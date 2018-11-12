В Кирове наступила метеорологическая зима

СЕГОДНЯ 13:41 2018-11-12T13:41:45+03:00

После наступления метеорологической зимы температура воздуха будет только понижаться. Фото: архив «КП»

Среднесуточная температура воздуха уже третий день держится ниже нуля

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Кировскую область захватил мощный арктический антициклон. Он «напал» на регион 9 ноября. Кировские метеорологи-любители заявили, что эту дату можно считать началом метеорологической зимы.

С пятницы среднесуточная температура воздуха стала держаться стабильно ниже нуля. Такое явление погоды означает, что дальше будет только холодать. Вскоре ожидаются выпадение снега и основательное промерзание поверхностей водоемов.

Напомним, что метеорологическая зима отличается от календарной, наступающей 1 декабря.